Детский омбудсмен Тывы досрочно лишена полномочий

Депутаты Верховного хурала Республики Тыва на очередной сессии в среду приняли решение о досрочном сложении полномочий детского омбудсмена Сайзаны Товуу.

Омбудсмен еще марте написала заявление об отставке. Это произошло вскоре после того, как в республике широкий резонанс вызвала информация о сексуальным насилии над ребенком, совершенном подростками в одном из сел.

По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего (ч. 4 ст. 132 УК РФ). В марте суд отправил под домашний арест трех подозреваемых подростков.

Сайзаны Товуу по представлению главы Тывы была утверждена в этой должности Верховным Хуралом в апреле 2022 года.

На прошлой неделе стало известно о ДТП в регионе со школьным автобусом в который врезался автомобиль. По данным «РИА новости», автомобиль принадлежал детскому омбудсмену в Тыве Сайзане Товуу. Эту информацию «Ъ-Сибирь» также подтвердили в правоохранительных органах. В автобусе в момент ДТП находились 16 человек, девять детей были направлены на амбулаторное лечение, еще семерых подростков и одного взрослого госпитализировали. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственному комитету республики возбудить уголовное дело по факту аварии.

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Лолита Белова