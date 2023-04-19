МИД России указал на ничтожность заявлений Японии о статусе Южных Курил

В МИД России сочли ничтожными упоминания Южных Курил в ежегодном докладе японского МИДа под названием «Синяя книга по дипломатии». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что острова Курильской гряды являются неотъемлемой частью России.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти»,— сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они перешли после Второй мировой войны.

Кроме того, в российском МИДе указали, что Япония регулярно отражает в «Синей книге по дипломатии» юридическую позицию, которая, по мнению ведомства, отражает необоснованные территориальные претензии к России.

11 апреля МИД Японии представил ежегодный доклад, в котором назвал Южные Курилы «исконными японскими». По мнению японских властей, в настоящее время острова «находятся под незаконной оккупацией России». От ведения переговоров с Токио о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора Москва отказалась в марте прошлого года после того, как японские власти присоединились к антироссийским санкциям. Россия также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.