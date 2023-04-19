В Республике Алтай и в Красноярском крае сообщили об отмене традиционного шествия «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Республике Алтай не состоится. Решение принято властями региона в рамках обеспечения дополнительной безопасности проведения праздничных мероприятий. «Вместе с тем традиционный парад и митинг на Мемориале Славы, а также праздничный концерт на центральной площади Горно-Алтайска запланированы», - сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов. Он также не исключил, что могут быть и другие изменения в праздничной программе, в зависимости от решения федеральных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также об отмене шествия «Бессмертный полк» в традиционном формате сообщили представители Общественной палаты (ОП) Красноярского края. Акция пройдет в социальных сетях. «Принять участие в ней могут все жители Красноярского края. Для этого необходимо рассказать о ваших родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или работали в тылу. К рассказу нужно приложить фотографию. Истории «Бессмертного полка» пополнят электронную базу Красноярского музея «Мемориал Победы»»,– рассказали в ОП региона.

Вчера организаторы российской акции «Бессмертный полк» сообщили об отмене акции в традиционном формате. Так, например, в акции смогут принять участие автомобилисты — им предложено разместить празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Кроме того все желающие могут «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

На прошлой неделе регионы сообщали, что в 2023 году специальная военная операция (СВО) заметно не повлияла на традиционный перечень праздничных мероприятий к 9 Мая в столицах сибирских регионов. При этом тематика СВО будет присутствовать при их проведении. Например, в Омске в ряды «Бессмертного полка» планировалось привлечь граждан с новых территорий России, в Новосибирске городские власти сообщали. что не будут препятствовать тем, кто захочет использовать символику спецоперации на массовых мероприятиях.

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Лолита Белова