День Победы пройдет по расписанию

Специальная военная операция (СВО) заметно не повлияла на традиционный перечень праздничных мероприятий к 9 Мая в столицах сибирских регионов в 2023 году. Но тематика СВО будет присутствовать при их проведении. Например, в Омске в ряды «Бессмертного полка» планируется привлечь граждан с новых территорий России, а в Горно-Алтайске его участники понесут портреты погибших в ходе СВО. В Новосибирске городские власти не будут препятствовать тем, кто захочет использовать символику спец­операции на массовых мероприятиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В административных центрах регионов Сибирского федерального округа ведется активная подготовка к празднованию 9 Мая. По данным „Ъ-Сибирь“, ход СВО не привел к изменению традиционного перечня праздничных мероприятий, как это произошло в ряде регионов юго-востока России. Как сообщал „Ъ-Черноземье“, торжественные шествия военнослужащих и техники не будут проводить в Белгородской и Курской областях. Решение о проведении или, напротив, отмене шествия «Бессмертного полка» там будет принято позже. Массовые мероприятия не состоятся и в Республике Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что проведение парадов является прерогативой глав регионов, которые «принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан».

«Парад пройдет, его никто не отменял, все совещания уже прошли. Мы готовимся»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ вице-мэр — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова. То, что парады пройдут по обычному сценарию, подтвердили также в пресс-службах мэрии Томска и Кызыла. При этом в администрации столицы Республики Тыва отметили, что в конце прошлой недели в регионе официально отменили масочный режим. По данным военного комиссара Республики Алтай Олега Денисенко, в параде в Горно-Алтайске примут участие около 500 человек — силовики, кадеты и курсанты, воспитанники военно-патриотических объединений.

В ряде столиц, в числе которых Красноярск, Иркутск, Томск, как сообщили „Ъ-Сибирь“, праздничная программа еще верстается, но радикальных отличий от традиционных сценариев не ожидается. В Кемеровской области, как сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе правительства региона, планируется усилить меры безопасности в связи с «общественной значимостью предстоящих праздничных мероприятий и с учетом внешнеполитической обстановки». Для охраны порядка будут привлечены дополнительные наряды органов внутренних дел, Росгвардии, а также «представители общественных объединений правоохранительной направленности».

Тема СВО будет присутствовать на мероприятиях 9 Мая в различных формах. «Впервые в колонне „Бессмертного полка“ родственники бойцов, жители региона пронесут портреты военнослужащих, отдавших жизнь за Родину в ходе спецоперации»,— сказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе состоявшегося 10 апреля заседания регионального оргкомитета по подготовке к майским праздникам. По его словам, в этом году празднование Дня Победы приобрело особое значение.

В Омске предполагается, что в шествии «Бессмертного полка» в режиме онлайн примут участие жители новых российских регионов. Кроме того, организаторы планируют привлечь к участию в акции тех, кто переселился в Омскую область с новых территорий. «В январе 2023 года к нам прибыли дети с освобожденных территорий. Дети, которые остались без родителей в силу каких-то обстоятельств. Они нашли в Омске семью. И мы хотим этих детишек тоже привлечь к шествию»,— рассказала на пресс-конференции 11 апреля член регионального штаба «Бессмертного полка» Анастасия Ерахтина.

По словам госпожи Терешковой, в Новосибирске символику СВО в шествии «Бессмертного полка» общественники использовали и в прошлом году. «При оформлении города на некоторых сити-форматах также у нас будет символика. Если кто-то захочет использовать ее, мы, естественно, никого останавливать не будем. Но все-таки мы должны понимать, что праздник 9 Мая посвящен нашей Победе в Великой Отечественной войне, поэтому вся основная символика будет посвящена нашей великой Победе»,— отметила вице-мэр Новосибирска.

Мэр Абакана Алексей Лемин ожидает увеличения числа участников «Бессмертного полка» в городе в связи с тем, что «сегодня мы снова противостоим нацизму». При этом на совещании в мэрии 28 марта он подчеркнул, что «акция „Бессмертный полк“ — вне политики, она общественно-патриотическая, сугубо гражданская инициатива». «Прошу всех отнестись с пониманием и не пользоваться шествием для выражения политических взглядов и рекламных кампаний»,— обратился он к жителям столицы Республики Хакасии.

Валерий Лавский, Игорь Лавренков, Кемерово