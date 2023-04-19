США хотели бы вести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности

Администрация США хотела бы обсуждать с Россией и Китаем вопросы стратегической стабильности. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Мы действительно хотели бы участвовать в диалогах по стратегической стабильности с Россией и Китаем, но мы в них не участвуем»,— сказала госпожа Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США (цитата по ТАСС).

Джилл Хруби также сообщила, что США работают над верификацией новых систем вооружений. «Мы — Минэнерго и НУЯБ — работаем над технологиями верификации, чтобы, когда появится много новых систем вооружений и снова откроется окно для переговоров (с Москвой и Пекином — "Ъ") — надеюсь, это когда-нибудь произойдет, — не было препятствий, связанных с отсутствием надлежащих технологий проведения проверок»,— дополнила она.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ 21 февраля. Россия обвинила Соединенные Штаты в неисполнении положений договора, в том числе о допуске российской стороны на американские ядерные объекты. В апреле заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что назвал невеликими шансы на восстановление ДСНВ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Олеся Павленко