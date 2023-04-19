Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США хотели бы вести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности

Администрация США хотела бы обсуждать с Россией и Китаем вопросы стратегической стабильности. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Мы действительно хотели бы участвовать в диалогах по стратегической стабильности с Россией и Китаем, но мы в них не участвуем»,— сказала госпожа Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США (цитата по ТАСС).

Джилл Хруби также сообщила, что США работают над верификацией новых систем вооружений. «Мы — Минэнерго и НУЯБ — работаем над технологиями верификации, чтобы, когда появится много новых систем вооружений и снова откроется окно для переговоров (с Москвой и Пекином — "Ъ") — надеюсь, это когда-нибудь произойдет, — не было препятствий, связанных с отсутствием надлежащих технологий проведения проверок»,— дополнила она.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ 21 февраля. Россия обвинила Соединенные Штаты в неисполнении положений договора, в том числе о допуске российской стороны на американские ядерные объекты. В апреле заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что назвал невеликими шансы на восстановление ДСНВ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...