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Коммерсантъ FM
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Cъемки фильма с Алеком Болдуином возобновят 20 апреля

В штате Монтана 20 апреля возобновят съемки фильма «Ржавчина», во время которых актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета, что привело к смерти оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя съемочной группы фильма.

Алек Болдуин вернется к исполнению главной роли. Джоэл Соуза, получивший ранение в результате стрельбы, по-прежнему будет режиссером фильма.

Возобновление съемок «Ржавчины» — одно из условий соглашения между Алеком Болдуином и членами Галины Хатчинс, отмечает CNN. Согласно договоренностям, ее муж Мэттью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма.

В 2021 году во время съемок «Ржавчины» Алек Болдуин случайно выстрелил из заряженного пистолета. Оружие оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор фильма Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил ранения. Съемки фильма приостановили.

Господин Болдуин достиг мирового соглашения с семьей госпожи Хатчинс осенью 2022 года. По мнению сторон, она погибла в результате несчастного случая. В апреле 2023-го помощника режиссера Дэвида Холлса, который дал Алеку Болдуину заряженный пистолет, приговорили к шести месяцам условного заключения.

Олеся Павленко

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