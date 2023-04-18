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Коммерсантъ FM
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Германия доставила на Украину первую обещанную систему Patriot

Первая система противоракетной обороны (ПРО) Patriot, обещанная Германией, уже доставлена на Украину. Это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

ПРО Patriot

ПРО Patriot

Фото: Reuters

ПРО Patriot

Фото: Reuters

Согласно списку, помимо Patriot с ракетами Берлин за недавнее время также передал Киеву еще 16 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (в совокупности теперь их 76) и 2 машины погранохраны (всего — 124).

Германия объявила о решении передать Украине Patriot в начале января. Financial Times писала о прибытии первого комплекса еще 10 марта, однако на тот момент, по информации газеты, он не был введен в эксплуатацию.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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