Германия доставила на Украину первую обещанную систему Patriot

Первая система противоракетной обороны (ПРО) Patriot, обещанная Германией, уже доставлена на Украину. Это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

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Фото: Reuters ПРО Patriot

Фото: Reuters

Согласно списку, помимо Patriot с ракетами Берлин за недавнее время также передал Киеву еще 16 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (в совокупности теперь их 76) и 2 машины погранохраны (всего — 124).

Германия объявила о решении передать Украине Patriot в начале января. Financial Times писала о прибытии первого комплекса еще 10 марта, однако на тот момент, по информации газеты, он не был введен в эксплуатацию.

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Лусине Баласян