Xiaomi представила флагманский смартфон 13 Ultra с камерой от Leica

Компания Xiaomi в рамках презентации новых продуктов представила флагманский смартфон — модель 13 Ultra, оснащенную созданной совместно с Leica камерой. Продажи нового Xiaomi 13 Ultra в Китае начнутся весной 2023 года. Смартфон, доступный в черном, белом и темно-зеленом цветах, позднее появится и на других рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Xiaomi 13 Ultra

Фото: Xiaomi Xiaomi 13 Ultra

Фото: Xiaomi

Новинка получила топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 12 или 16 Гб оперативной и 256, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением WQHD+ (3200?1440 точек), частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision. Корпус стилизован под фотоаппарат Leica и получил отделку искусственной кожей на основе антибактериального силикона. Встроенная батарея 5000 мА•ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Особенностью Xiaomi 13 Ultra стали камеры. Основной блок, получивший название Leica Vario-Summicron, объединяет в себе 50 Мп дюймовый сенсор Sony, телеобъектив и широкоугольный объектив на 50 Мп и 12 Мп сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера получила 32 Мп объектив. В настройках фотоаппарата доступны переменная диафрагма и режим Fast Shot с временем фокусировки 0,8 сек. Предусмотрены особые режимы — Leica Vibrant и Leica Authentic — цветопередачи, стилизующие кадры под снимки камеры Leica M, а также возможность съемки в формате DNG для дальнейшей обработки в фоторедакторе Adobe.

Максим Вершинин