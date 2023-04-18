Инвестбанк Goldman Sachs слабо отчитался за первый квартал

Сегодня, 18 апреля, ведущий инвестбанк США Goldman Sachs (GS) сообщил, что в первом квартале он получил чистую прибыль $3,2 млрд, что на 18% меньше, чем годом ранее. Общая выручка банка составила $12,2 млрд, что ниже прогнозов опрошенных Refinitiv аналитиков, ожидавших $12,8 млрд. Эксперты объясняют такие результаты GS тем, что, в отличие от многих других ведущих американских банков, он специализируется на инвестиционных и трейдерских операциях, а рыночная ситуация в первом квартале была не самой благоприятной. Мартовские события — банкротство двух крупных американских банков, криптобанка Silvergate и банка для стартапов SVB, а также экстренная продажа швейцарского банка Credit Suisse — заметно осложнили ситуацию на финансовых рынках и сказались на инвестактивности, что отразилось на операциях GS. После публикации квартальной отчетности акции GS подешевели на 2%.

В конце прошлой недели в США отчитались три других банка из «большой шестерки»: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Им удалось показать относительно неплохие результаты благодаря розничным операциям, нивелировавшим негативный эффект от ухудшения ситуации на рынках. Эту тенденцию сегодня подтвердил Bank of America (BofA), также отчитавшийся за первый квартал. Чистая прибыль BofA составила $8,2 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. Общая выручка увеличилась на 13%, до $26,3 млрд, и превысила прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet и ожидавших выручку $25,2 млрд. Сохранить позитивную динамику Bank of America смог в основном благодаря розничным кредитным операциям, выручка от которых увеличилась на 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а также благодаря операциям с облигациями, которые банк купил еще в период низких ставок ФРС.

Евгений Хвостик