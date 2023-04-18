Башар Асад впервые за 12 лет принимает в Дамаске высокопоставленного саудовского чиновника

Президент Сирии Башар Асад официально принял министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана, сообщило официальное сирийское агентство САНА. Для Дамаска официальный международный визит такого уровня стал первым с 2011 года. О том, что Сирия и Саудовская Аравия готовы возобновить дипотношения, сообщалось в конце марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Глава Сирии и саудовский министр обсудили перспективы развития отношений между странами и политическое сотрудничество в арабском мире в целом, указало САНА. Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул важность восстановления отношений между Дамаском и другими арабскими странами — Эр-Рияд готов этому способствовать. Помимо этого господин бен Фархан выразил надежду, что Сирия преодолеет последствия гражданской войны и добьется восстановления устойчивого экономического развития.

Президент Асад отметил, что глубина братских связей, которые объединяют арабские народы, сама по себе способствует естественному развитию многосторонних региональных отношений, дополнило САНА. Глава Сирии отметил, что открытая политика Эр-Рияда отвечает интересам всех арабских стран на Ближнем Востоке.

В марте The Wall Street Journal сообщила, что арабские страны предложили Сирии возобновление дипотношений и миллиардные инвестиции на восстановление страны взамен на то, что президент Башар Асад пойдет на взаимодействие с политической оппозицией и позволит разместить на сирийской территории арабских военных.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сирия и Саудовская Аравия готовы к диалогу».

Григорий Лейба