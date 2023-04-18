«Газпром» заявил, что ничто не гарантирует Европе очередную теплую зиму

В «Газпроме» заявили, что восполнение запасов в газохранилищах (ПХГ) Европы до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей для европейских компаний.

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет»,— сообщила компания в Telegram-канале .

Там же указано, что к 16 апреля 2023 года объем активного газа в европейских ПХГ составил 56,6 млрд куб. м против 58 млрд куб. м на ту же дату 2020 года. То есть для того, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/20 года (97,6 млрд куб. м газа), европейским компаниям уже необходимо восполнить на 1,4 млрд куб. м больше.

«Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ»,— считают в «Газпроме».

В октябре 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил «дыру» в газовом балансе Европы (в период пикового спроса) в 800 млн куб. м в сутки. Тогда господин Миллер предположил, что в зимний сезон на пике холодов европейские города могут замерзнуть за неделю. Но наступившая зима стала рекордно мягкой — к примеру, новогодняя ночь в некоторых странах ЕС стала рекордно теплой за всю историю наблюдений.

В апреле 2023 года «Ъ» отмечал, что по объему трубопроводного экспорта в ЕС Россия сейчас находится между Алжиром и Азербайджаном. Нынешними темпами поставки «Газпрома» в ЕС могут почти прекратиться уже к 2025 году.

Подробнее о том, что случилось с российским экспортом газа в ЕС после года конфликта,— в материале «Ъ» «Отгазники».

Григорий Лейба