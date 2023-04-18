В I квартале 2023 года РНКБ выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам

С начала 2023 года банк РНКБ выдал около 1200 кредитов на приобретение жилья на сумму 6,3 млрд рублей

По сравнению с I кварталом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 25%. Средний чек ипотечного кредита в I квартале 2023 года составил 3,9 млн руб. — это на 20% больше, чем в I квартале 2022 года.

Отметим, что более 1 млрд руб. были выданы в рамках государственных ипотечных программ по льготной процентной ставке, более 50% от данной суммы выданы в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

Напомним, банк является участником программ «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «IT-ипотека», в рамках которых можно получить кредит по сниженной процентной ставке. При этом если клиент приобретает квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%.

— Государство реализовало целый комплекс мер поддержки строительства и ипотечного кредитования, благодаря которым семьи могут приобретать жилье на максимально комфортных условиях,— говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.— Мы отмечаем активный рост спроса на улучшение жилищных условий и увеличение объемов выдач, в том числе и дистанционной ипотеки — количество выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось втрое.

На сегодняшний день 30% от всех ипотечных кредитов оформляют в РНКБ жители других регионов, которые проявляют большой интерес в дистанционному оформлению ипотеки. Благодаря безбумажному процессу оформления документов и современным технологиям жилье в Крыму можно приобрести без визита на полуостров — РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 млн руб.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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