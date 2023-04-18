Politico: на Украине возможен новый Майдан после окончания военной операции

На Украине может произойти очередной Майдан, считает журналист Politico Джейми Деттмер. Одной из возможных причин он называет президента Владимира Зеленского, чьи рейтинги до российской военной операции были на уровне 11%, но резко выросли до 84% после начала военных действий.

Неназванный бывший украинский министр сказал изданию, что «Майдан может повториться». «Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят их быстро»,— уверен чиновник.

Депутат от оппозиции украинской либеральной партии «Голос» Инна Совсун тоже ожидает нового Майдана. «Я была на улицах во время оранжевой революции, когда училась на последнем курсе университета в 2004 году, и снова была на улицах в 2014 году. Приближается десятилетний рубеж, когда мы склонны устраивать революции»,— сказала она.

Издание пишет, что до военных действий господин Зеленский «ничего не добился своей антикоррупционной борьбой». Вместо этого его «обвиняли в том, что он становится все более автократичным и нарушал законы, издавая президентские указы о санкциях против врагов во имя борьбы с российской агрессией», но, по мнению некоторых его критиков, так он боролся со своими политическими оппонентами. Также Владимир Зеленский фигурировал в расследовании Международного консорциума журналистских расследований «Досье Пандоры», хотя никаких нарушений по итогам внутренней проверки украинские власти не нашли.

Как отмечает Politico, политические оппоненты президента Украины говорят, что «упреков в его довоенном послужном списке нет, но после того, как замолкнут пушки, возникнут вопросы относительно событий, предшествовавших войне». В частности, остаются вопросы, почему он «проигнорировал резкие предупреждения разведки Запада о высокой вероятности российского вторжения» и «не смог поставить Украину на военный лад гораздо раньше».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер