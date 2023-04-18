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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге задержали активиста Ярослава Ширшикова за пост о гибели Владлена Татарского

Силовики задержали известного екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова за пост в Telegram о гибели военного корреспондента Максима Фомина (известен как Владлен Татарский). По данным источника «Ъ», его подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему может грозить до семи лет колонии. В квартире и офисе Ярослава Ширшикова уже прошли обыски, уточнил источник.

Господин Ширшиков, комментируя теракт, написал, что не испытывает «ни тени печали» по поводу гибели военкора, которого он также назвал «отморозком».

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Street Food Bar, в котором у него проходил творческий вечер. СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1). Сейчас в деле три фигуранта: Дарья Трепова, которая, по версии следствия, была исполнительницей теракта, а также украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, и россиянин Дмитрий Касинцев, «приютивший» предполагаемую террористку.

Изначально некоторые СМИ и Telegram-каналы связывали задержание Ярослава Ширшикова с постом о задержании в Екатеринбурге журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам источника «Ъ», «эта линия тоже прорабатывается, но она не основная».

Подробнее — в материале «Ъ» «Установленные лица».

Илья Смирнов, Екатеринбург

Фотогалерея

Прощание с Владленом Татарским

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Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Очередь из желающих проститься с Владленом Татарским

Очередь из желающих проститься с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) во время церемонии прощания

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) во время церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов (в центре)

Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Гостья церемонии прощания

Гостья церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Почетный караул на церемонии прощания с Владленом Татарским

Почетный караул на церемонии прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Кувалда с надписью «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;»

Кувалда с надписью «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК "Вагнер"»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Скорбящая девушка на Троекуровском кладбище

Скорбящая девушка на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Цветы на церемонии прощания с военным корреспондентом

Цветы на церемонии прощания с военным корреспондентом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вынос гроба с телом военного корреспондента Владлена Татарского

Вынос гроба с телом военного корреспондента Владлена Татарского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Желающие проститься с Владленом Татарским на Троекуровском кладбище

Желающие проститься с Владленом Татарским на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Церемония прощания с военкорром

Церемония прощания с военкорром

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Силовики на церемонии прощания с Владленом Татарским

Силовики на церемонии прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Траурные венки на Троекуровском кладбище

Траурные венки на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым) на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Очередь из желающих проститься с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) во время церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Гостья церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Почетный караул на церемонии прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Кувалда с надписью «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК "Вагнер"»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Скорбящая девушка на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Цветы на церемонии прощания с военным корреспондентом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вынос гроба с телом военного корреспондента Владлена Татарского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Желающие проститься с Владленом Татарским на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Церемония прощания с военкорром

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Силовики на церемонии прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Траурные венки на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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