В Екатеринбурге задержали активиста Ярослава Ширшикова за пост о гибели Владлена Татарского

Силовики задержали известного екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова за пост в Telegram о гибели военного корреспондента Максима Фомина (известен как Владлен Татарский). По данным источника «Ъ», его подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему может грозить до семи лет колонии. В квартире и офисе Ярослава Ширшикова уже прошли обыски, уточнил источник.

Господин Ширшиков, комментируя теракт, написал, что не испытывает «ни тени печали» по поводу гибели военкора, которого он также назвал «отморозком».

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Street Food Bar, в котором у него проходил творческий вечер. СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1). Сейчас в деле три фигуранта: Дарья Трепова, которая, по версии следствия, была исполнительницей теракта, а также украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, и россиянин Дмитрий Касинцев, «приютивший» предполагаемую террористку.

Изначально некоторые СМИ и Telegram-каналы связывали задержание Ярослава Ширшикова с постом о задержании в Екатеринбурге журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам источника «Ъ», «эта линия тоже прорабатывается, но она не основная».

Подробнее — в материале «Ъ» «Установленные лица».

Илья Смирнов, Екатеринбург