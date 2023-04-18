Прокуратура оценит действия жительницы Краснодара, избившей дочь в лифте за неопрятный вид

Прокуратура организовала проверку после избиения матерью своей несовершеннолетней дочери в лифте одного из домов Краснодара. Причиной таких действий женщины стал неопрятный внешний вид ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки действия матери оценят по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

17 апреля мать и ее 12-летняя дочь спускались в лифте. Женщина начала в грубой форме делать замечания по поводу неопрятного внешнего вида ребенка и несколько раз ударила ее руками по голове. Расследованием инцидента уже занимаются полиция и следственный комитет.

Татьяна Ручкина

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