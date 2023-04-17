Полиция организовала проверку после избиения жительницей Краснодара своей дочери в лифте

В одном из многоквартирных домов в Фестивальном микрорайоне Краснодара мать избила в лифте свою дочь. Женщина хватала ребенка за волосы и била по голове. Распространившуюся видеозапись с инцидентом проверяет полиция, сообщили «Ъ-Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Действиям женщины будет дана правовая оценка. Также будут обследованы социально-бытовые условия несовершеннолетней. По окончании разбирательства будет принято законное процессуальное решение с учетом наличия либо отсутствия телесных повреждений у ребенка»,— отметили в полиции.

В соцсетях была опубликована запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как женщина ударила свою дочь головой о зеркало, а после несколько раз руками по голове и схватила ее за волосы.

Татьяна Ручкина

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