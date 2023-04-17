Расследованием инцидента с избиением матерью подростка в Краснодаре занялись следователи

Следователи организовали проверку после распространения в соцсетях видеозаписи с избиением подростка матерью в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также дадут оценку всем опубликованным сведениям и изучат условия жизни и воспитания детей в семье. В распространенной публикации отмечалось, что женщина проявляет жестокость не только к дочери, но и к сыну.

В соцсетях распространилась запись, на которой видно, что в доме на улице Круговой женщина избивала свою дочь в лифте. Она хватала ее за волосы и била головой о зеркало. Распространившуюся с инцидентом видеозапись также проверяет полиция.

Татьяна Ручкина

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