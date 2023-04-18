Индекс Мосбиржи достиг максимального за год значения

Индекс Московской биржи превысил отметку 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года. По данным на 10:27, индекс растет на 0,01%, до 2597,52 пункта. Долларовый индекс РТС снижается на 0,35%, до 1000,47 пункта.

Доллар растет на 0,64%, до 81,9 руб./$, евро — на 0,6%, до 89,6 руб./€, курс юаня — на 0,65%, до 11,8 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе курс доллара на мировом рынке опустился до годового минимума. На российском рынке это отражается не столько в снижении стоимости американской валюты, сколько в росте курса евро, который уверенно превысил 90 руб./€. Минэкономики прогнозирует курс на уровне 77 руб./$ к концу года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Евро отыгрался на рубле».

Лаура Кеффер