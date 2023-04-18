Производитель надувных танков Inflatech рассказал о росте спроса на 30%

Инженер чешской компании Inflatech, производящей надувные танки, рассказал The Economist, что можно делать такие макеты из нейлоновой ткани практически для любой военной машины. Развернуть такой танк с помощью наноса можно за десять минут, а в сложенном виде он помещается в рюкзак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michal Cizek / AFP Фото: Michal Cizek / AFP

Издание уточняет, что Inflatech специализируется на создании макетов китайских и советских танков. С начала военного конфликта на Украине спрос на ее продукцию увеличился на 30%. В компании уточнили, что в надувном виде можно изготовить «танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы», но проблемы возникают с воссозданием тонких деталей — к примеру, антенн на радарных системах или танковых пушек. «Танковая пушка слишком длинная, а давление недостаточно сильное, поэтому в качестве опор приходится использовать несколько алюминиевых труб»,— пояснили в Inflatech.

Компания в марте сообщала о росте спроса на надувные вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, такие фальшивые вооружения «могут эффективно противостоять угрозе российских беспилотников "Ланцет"».

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» разработан российской компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»). Может поражать цели в радиусе до 40 км, максимальная взлетная масса составляет 12 кг, он оснащен несколькими типами систем наведения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер