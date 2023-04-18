«Росатом» отказался от плавучего ГОКа для Павловского месторождения из-за санкций

Первая горнорудная компания (ПГРК) из-за введенных в отношении России санкций отказалась от плавучего варианта горно-обогатительного комбината (ГОК) для Павловского месторождения на Южном острове Новой Земли. Об этом рассказала представитель компании Наталья Потапова на форуме «Арктика — регионы».

АО «Первая горнорудная компания» является дочерним предприятием АО «Атомредметзолото» — горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Как уточнила Наталья Потапова, слова которой приводят «Ведомости», из-за санкций ПГРК вынуждена разрабатывать новую концепцию развития месторождения, при которой ГОК будет построен на берегу. Изначально ГОК планировалось установить на плавучем основании — на несамоходном судне, или барже.

Поставку оборудования для ГОКа должна была осуществить финская компания Metso Outotec. Проектировщиком баржи выступила Aker Arctic, создать электростанцию для предприятия должна была Wartsila. Однако, по данным источника «Ведомостей», знакомого с деталями проекта, после начала российской военной операции на Украине финские компании прекратили сотрудничество с «Росатомом» по этому проекту.

Собеседник издания в Минприроды сообщил, что строительно-монтажные работы на ГОКе Павловского месторождения были перенесены с мая 2022-го на 2023 год. При этом он отметил, что информации о переносе сроков ввода Павловского месторождения нет. По лицензии месторождение должно быть введено в разработку не позднее 1 декабря 2024 года. На ГОКе планируется производить до 47 тыс. т свинцовых и 223 тыс. т цинковых концентратов в год.

Милена Костерева