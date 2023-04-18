ФАС выдала предупреждение «дочке» ФОРЭСа за необоснованные цены на пропант

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО «Торговый дом «ФТК» (входит в группу ФОРЭС) за необоснованное установление цен на пропант. В пресс-службе ведомства пояснили, что стоимость материала напрямую влияет на расходы на разработку нефтяных месторождений.

Изначально с жалобами в ФАС обратились участники рынка, сообщившие, что «Торговый дом «ФТК» предлагала каждой компании разную стоимость на пропант. В результате проверки ведомство выяснило, что уральская компания занимает доминирующее положение на рынке.

В течение 60 дней после получения предупреждения организация должна будет направить в ФАС проект торговой политики по реализации магнезиально-кварцевого пропанта. В нем нужно будет указать порядок ценообразования, положения о рассмотрении предложений и заключении договоров. Если ведомство этот проект устроит, компания должна будет следовать ему.

Если ООО «Торговый дом «ФТК» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело.

В уральской компании не понимают ни оснований появления предупреждения, ни того, как он может быть исполнен, поскольку ООО «ТД ФТК» не является производителем пропантов и не может занимать «доминирующего положения на рынке».

В пресс-службе организации отметили, что цена на товар устанавливается не произвольно, а в ходе конкурсных процедур, проводимых нефтяными компаниями-заказчиками. Так, итоговая цена зависит не только от вида товара, но и от конкуренции участников, а также от его объема, сроков поставки и «многих других факторов и рисков».

«При этом со стороны ФАС проверка деятельности "ТД ФТК" проводилась длительно летом-осенью 2022 года, по итогам которой нарушения не выявлены. И внезапно в марте 2023 года проводятся массовые обыски по уголовному делу, возбужденному в отношении Общества по неясным основаниям, а в апреле появляется столь же внезапное предупреждение от ФАС с такими же неясными основаниями»,– рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе.

Сейчас компания намерена получить разъяснения от ФАС о фактических причинах, правовых основаниях, целях «подобного вмешательства» и законности предписанных требований.

Напомним, в марте силовые структуры провели оперативно-разыскные мероприятия в главном офисе компании ФОРЭС в Екатеринбурге, а также в обособленных подразделениях в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском.

Адвокат Михаил Зельдин, представляющий интересы одного из лиц, связанных с делом, заявлял «Ъ-Урал», что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дело, которое якобы возбудили по заявлению «Роснефти». Претензии у компании, по его словам, возникли из-за того, что ФОРЭС продал продукцию на 30% дороже себестоимости. Впрочем, в пресс-службе ФОРЭСа заявили, что слова господина Зельдина не являются позицией компании.

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