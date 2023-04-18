Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США на $8 млн

Россия нарастила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $67 млн в январе до $75 млн в феврале, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $62 млн, краткосрочных — $13 млн.

Топ-3 крупнейших держателей госбумаг США не изменился: в нем традиционно остаются Япония (ее объем вложений составил $1,08 трлн), Китай ($859 млрд) и Великобритания ($643 млрд).

В декабре 2022 года вложения России достигали $629 млн, однако в январе текущего года объем вложений резко сократился в 9,3 раза, до $67 млн. В том месяце на долгосрочные облигации приходилось $54 млн, на краткосрочные — также $13 млн.

Лаура Кеффер