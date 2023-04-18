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Коммерсантъ FM
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Справороссы предложили отменить транспортный налог для участников спецоперации

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили на заключение в правительство законопроект об отмене транспортного налога для участников военной операции на Украине. В случае если у них на иждивении трое и более несовершеннолетних детей, их также предлагается освободить от уплаты налога на легковые автомобили и автобусы вне зависимости от мощности двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В пояснительной записке уточняется, что такая льгота уже установлена в нескольких регионах (в частности, в Ставропольском крае), но на федеральном уровне она не предусмотрена. Согласно проекту закона, участников военной операции освободят от уплаты транспортного налога «в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».

Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

Лаура Кеффер

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