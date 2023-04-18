ВТБ в Саратовской области нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 14%

По итогам 2022 года ВТБ в Саратовской области нарастил кредитный портфель клиентов СМБ на 14%, до 13,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств предприятий среднего и малого бизнеса за отчетный период вырос на 16% и на 1 января 2023 года составил 13,5 млрд рублей.



В отраслевой структуре кредитного портфеля СМБ самая значительная доля – более трети - приходится на кредиты аграриев и предприятий пищевой промышленности. За 2022 год объем кредитования отрасли вырос в 1,5 раза. На втором месте по объему в портфеле – организации нефтесервисной отрасли и нефтехимии, портфель которых за год увеличился более чем на четверть. Самую высокую динамику в прошлом году продемонстрировала сфера торговли. По итогам отчетного периода портфель компаний отрасли вырос более чем в 2 раза. Существенную долю кредитного портфеля занимают также предприятия жилищного и коммерческого строительства (14%), машиностроения (9%).

В прошедшем году предприниматели Саратовской области активно использовали инструменты господдержки, привлекая льготные кредиты по субсидируемым государством ставкам. За год в рамках госпрограмм ВТБ предоставил бизнесу региона льготных кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей. Наиболее востребованными из них были программы №1528 Минсельхоза РФ по поддержке аграриев (3 млрд рублей) и №1764 Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию субъектов СМБ (0,5 млрд рублей).

Портфель привлеченных средств компаний среднего и малого бизнеса Саратовской области увеличился на 16%, до 13,5 млрд рублей.

Портфель банковских гарантий на 1 января составил 4,3 млрд рублей.

«Несмотря на внешние вызовы и высокую турбулентность экономики, в прошедшем году финансовая активность предприятий Саратовской области продолжила расти. Бизнес региона привлекал заемное финансирование и размещал средства в ВТБ. В результате наши корпоративные портфели кредитов и привлеченных средств по итогам года продемонстрировали рост. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. С начала года новыми клиентами банка стали 1360 новых компаний, а активная клиентская база превысила 8150 предприятий СМБ», – комментирует управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.