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В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы

Два человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы в Иерусалиме. Об этом сообщили в полиции Иерусалима.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция рассматривает версию теракта. Раненые — представители брацлавского хасидизма (одно из течений в иудаизме). Они находились в машине около могилы Шимона ха-Цадика (Симона Праведного), когда по ним был открыт огонь. Мужчины самостоятельно добрались до ближайшего к месту происшествия поста полиции, сообщает радио «Кан».

Напомним, что в Израиле во время священного для мусульман месяца Рамадан обострилась обстановка, повышены меры безопасности.

Подробнее читайте в материале «Израиль попридержал фронты».

Марианна Беленькая

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