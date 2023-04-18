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Коммерсантъ FM
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Суданская армия объявила о расширении операций против Сил быстрого реагирования

Вооруженные силы Судана заявили о расширении боевых операций против отрядов Сил быстрого реагирования. Военные призвали жителей к осторожности.

«Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными»,— сказал представитель армии (перевод по ТАСС). По его словам, армии удалось отразить удар и сейчас она «закрепила положение». Теперь вооруженные силы готовы к переходу ко второй фазе «с новыми силами».

Накануне, 17 апреля, суданская армия делилась своими успехами в вооруженном конфликте. Утверждалось, что бойцы Сил быстрого реагирования сдавались и «разбегались в разные стороны».

Вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования продолжается несколько дней. Конфликт связан со сроками включения Сил быстрого реагирования в вооруженные силы и тем, кто будет главнокомандующим. По подсчетам ООН, погибли не меньше 180 человек, пострадали — больше 1,8 тыс. Среди погибших и раненых есть иностранные граждане, а также три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

О столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев

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