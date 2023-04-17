Губернатор Евгений Куйвашев запустил строительство жилого дома для учителей и врачей в Красноуфимске

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыл в Красноуфимск с рабочим визитом, чтобы дать старт строительству жилого дома для учителей и врачей, который будет сдан летом 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Поручение о строительстве пятиэтажного дома было дано на прошлой неделе.

В многоэтажном доме расположенном на улице Ухтомского, рядом с железнодорожным и автобусным вокзалами, магазинами, поликлиниками и школами будет 95 квартир, 21 из которых будет выкуплена в этом году администрацией муниципалитета, чтобы предоставлять жилье учителям и врачам, а в 2024 правительством Красноуфимска будет приобретено еще 49 квартир.

«Все, что касается медиков и педагогов, особенно молодых специалистов: мы должны решить имеющиеся вопросы с жильем на 100% в ближайшее время. В других муниципалитетах где-то проще, где-то сложнее, но по Красноуфимску, с учетом тех перспектив по строительству жилья, которые здесь есть, мы эту проблему решить сможем»,— заявил Евгений Куйвашев.

По данным областного правительства, на реализацию программы по подготовке педагогических кадров для региона до 2025 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева направят 2,8 млрд руб. из областного бюджета.

Кроме того, господин Куйвашев обсудил с главами Красноуфимска, Красноуфимского района и Ачита состояние жилищно-коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог. Также он тметил, что в школах и больницах не хватает квалифицированных кадров и выслушал все предложения по развитию территорий и социальной сферы.

Евгений Куйвашев передал воспитанникам красноуфимского физкультурного-оздоровительном центра «Сокол» новый автобус для поездок на соревнования. Меры поддержки в сферу образования активно оказываются в связи с Годом педагога и наставника, объявленным в России Президентом Владимиром Путиным.

Зарплаты преподавателей в школах, колледжах и детских садах, а также работников учреждений культуры будут составлять до 100% от среднемесячного трудового дохода в Свердловской области, а зарплаты врачей и научных сотрудников — до 200%. Средняя зарплата в Свердловской области составляет более 55,6 тыс. руб.

Полина Хабарова

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