В Красноуфимске к сентябрю 2024 года построят дом для врачей и учителей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил построить новый многоквартирный дом для врачей и учителей в Красноуфимске, сообщил департамент информационной политики региона. С просьбой о служебном жилье к главе региона обратилась учитель русского и литературы из красноуфимской средней школы № 2. Всего в школах, детских садах и больницах Красноуфимска работают более 2 тыс. человек.

Возведение пятиэтажного дома должно начаться весной этого года. К сентябрю 2024 года дом должен быть построен и сдан в эксплуатацию. Площадка под строительство нового дома расположена на улице Ухтомского, рядом с железнодорожным и автобусным вокзалами, магазинами, поликлиниками и школами. Администрация Красноуфимска намерена выкупить здесь 21 квартиру для предоставления в качестве служебного жилья учителям и медикам. Средства выделят из областного бюджета.

Кроме того, в Свердловской области по поручению губернатора весной здесь должен начаться капитальный ремонт взрослой поликлиники Сысертской центральной районной больницы. Поликлиника расположена в двухэтажном здании 1991 года постройки. Прикреплены к ней почти 34 тыс. местных жителей. Закончить капремонт необходимо к концу года.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплаты врачам и учителям. Зарплаты преподавателей в школах, колледжах и детских садах будут составлять до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников — до 200%. Средняя зарплата в Свердловской области составляет около 55,6 тыс. руб., а в России – 62,4 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

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