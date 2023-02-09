Евгений Куйвашев поручил проиндексировать зарплаты врачам и учителям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил с 1 октября проиндексировать бюджетникам и работникам казенных учреждений региона. В департаменте информационной политики уточнили, что речь идет о сотрудников сфер здравоохранения, образования, культуры, а также социальных работников.

Зарплаты преподавателей в школах, колледжах и детских садах, а также работников учреждений культуры будут составлять до 100% от среднемесячного трудового дохода в Свердловской области, а зарплаты врачей и научных сотрудников — до 200%. Ставки и оклады бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей, машинистов, подсобных рабочих, работающих в бюджетных организациях, вырастут на 5,5%.

Напомним, средняя зарплата в Свердловской области составляет более 55,6 тыс. руб., а в России – 62,4 тыс. руб. По итогам 2022 года, самые высокие зарплаты в регионе были у работников сферы финансов и страхования и IT-специалистов.

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