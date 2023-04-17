В МИД РФ заявили о необходимости прекратить огонь в Судане и перейти к переговорам

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой. Российская сторона, сообщает МИД РФ, призвала к прекращению огня в стране и мирному урегулированию вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«С российской стороны была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возникших спорных вопросов путем переговоров. При этом была акцентирована важность обеспечения безопасности посольства России в Хартуме и всех российских граждан, находящихся в Судане»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Боестолкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования (воинское формирование (СБР), не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) начались несколько дней назад. Основные разногласия связаны со сроками включения СБР в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

В результате боестолкновений, по последним данным суданского профсоюза врачей, погибли 97 человек, 365 оказались ранены. В суданской столице Хартум 15 человек оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии — они не могут выйти из-за обстрелов. Среди них — россиянка с ребенком. Посольство РФ в Судане заверило, что поддерживает контакты с россиянами.

Лусине Баласян