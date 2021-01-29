Биатлон и Россия слишком сильно любили друг друга

Российский спорт дождался очередного доклада, рассказывающего о допинговых проблемах отрасли в недавнем прошлом. Его представила независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU), собиравшая информацию, связанную с деятельностью бывшего руководства структуры во главе с находящимся сейчас под следствием Андерсом Бессебергом. Господина Бессеберга и бывшего генерального секретаря структуры Николь Реш обвиняют в коррупции и сокрытии допинговых нарушений, а львиная доля приводящихся в нем кейсов связана именно с чиновниками и спортсменами из России.

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов обнародовала доклад, который, по мнению ее главы Джонатана Тейлора, представляет собой «исследование важности надлежащего управления в спорте» и показывает, как при «полном отсутствии базовых гарантий корпоративного управления бывшее руководство IBU могло действовать без сдержек и противовесов, без прозрачности и подотчетности». Документ на 200 страницах подготовлен по итогам длившейся два года работы, а сама комиссия господина Тейлора появилась на волне крупнейшего в истории структуры кризиса.

Он возник весной 2018 года, когда президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, возглавлявший организацию с момента ее основания в 1993 году, и генеральный секретарь немка Николь Реш оказались фигурантами расследования, проводимого австрийской и норвежской полицией. По версии следствия, в период с 2012 по 2017 год функционеры за взятки на сумму $300 тыс. от заинтересованных лиц скрывали нарушения допингового характера.

Кроме того, по его версии, еще €35 тыс. были незаконно выплачены в качестве призовых спортсменам, которые не смогли бы участвовать в соревнованиях, если бы их делам был дан ход.

При этом в качестве основных выгодоприобретателей от предполагаемой незаконной деятельности Андерса Бессеберга, который был вынужден уйти в отставку и уступить пост шведу Олле Далину, и Николь Реш назывались российские спортсмены.

Чиновников подозревают также в причастности к «продаже» голосов на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, на которых победила Тюмень. Правда, в конце 2017 года она потеряла это право. Союз биатлонистов России (СБР) из-за зафиксированных ранее многочисленных допинговых нарушений, а также на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена был понижен до статуса временного члена. Такая санкция наложила на СБР ряд ограничений. Например, Россия лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

В докладе, авторы которого утверждают, что в ходе расследования изучили более 70 тыс. документов и электронных файлов и опросили около 60 человек (среди них ряд заметных функционеров IBU), делается однозначный вывод о найденных бесспорных свидетельствах «систематической коррупции» и «не соответствующей этическим нормам» деятельности первых лиц IBU, в первую очередь Андерса Бессеберга, «на протяжении целой декады». Основная претензия к господину Бессебергу сводится к тому, что он «последовательно отдавал предпочтение и защищал российские интересы», а его поддержка «перешла всякие разумные границы». Собственно, документ и рассказывает о способах и эпизодах такой «поддержки».

Огромное место в нем занимает уже хорошо известная история российского допингового кризиса. Она практически повторяет версию, которая была изложена Ричардом Маклареном, а наиболее важным информатором комиссии IBU, как и господина Макларена, был все тот же бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Но эта история насыщена именно подробностями, относящимися непосредственно к биатлону, который в России давно пользуется высочайшей популярностью.

Согласно показаниям господина Родченкова, он был в курсе того, что еще в позапрошлом десятилетии, перед Олимпиадой в Ванкувере в 2010 году, в российской сборной активно использовался запрещенный рекомбинантный эритропоэтин, якобы поставлявшийся ее врачами — Станиславом Дмитриевым и его сыном Андреем.

Антидопинговые инстанции долго не могли его обнаружить, потому что из него удаляли сиаловую кислоту.

Но потом качество препарата ухудшилось, трое знаменитых российских биатлонистов — Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко — попались на положительной пробе, а врачей Дмитриевых уволили. После этого допинговые программы для биатлонной команды с прицелом сначала на чемпионат мира в Ханты-Мансийске в 2011 году, а потом на сочинскую Олимпиаду в 2014-м разрабатывал уже Григорий Родченков.

Его дальнейшие показания фактически идентичны тем, что он давал Ричарду Макларену. Господин Родченков говорит о сокрытии тех положительных проб, которые попадали на исследование в Московскую антидопинговую лабораторию и данные о которых не вносились в систему ADAMS, и о создании «банка» «чистой» мочи, использовавшейся для подмены в Сочи «опасных» проб.

При этом уличенную в применении допинга в 2013 году биатлонистку Ирину Старых, «разъяренную» из-за того, что ей не доведется выступить на Олимпиаде и угрожавшую раскрыть правду о биатлонном допинге, заставили, по словам информатора, замолчать, выплатив такую же сумму, как если бы она на ней выступила.

Авторы доклада отмечают, что с 2010 по 2015 год Московская антидопинговая лаборатория сообщала о так называемых неблагоприятных аналитических выводах (они могут свидетельствовать о применении запрещенных препаратов и методик) исключительно в отношении тех биатлонистов, которые не входили в основу сборной России. А еще они указывают на некоторые странности, происходившие во время сочинских Олимпийских игр, скажем, с доставкой и запоздалой регистрацией проб пятерых биатлонистов, включая четверку отечественных победителей мужской эстафеты, в ее концовке, помешавшей объективному анализу.

Роль Андерса Бессеберга, уверены авторы доклада, заключалась в том, что он закрывал глаза на слишком очевидные странности и «блокировал» попытки медицинской комиссии IBU расследовать вызывавшие сомнения случаи. Господин Бессеберг, добавляют они, к тому же «контролировал» биологические паспорта атлетов, «половина» из которых были «грязными», а их обладатели могли быть не допущены к участию в Олимпиаде в Сочи. При этом в документе неоднократно подчеркивается, что российские функционеры, например бывшие президенты СБР Александр Тихонов и Александр Кравцов, рассматривали его как «своего» человека.

Явных доказательств получения господином Бессебергом денежных взяток комиссия Джонатана Тейлора, хоть и напомнила о «существенном увеличении» его банковских счетов в период с 2012 по 2016 год и найденных при обыске 13 наручных часах, девять из них — люксовых брендов, так и не обнаружила, но приравняла к взяткам его довольно частые поездки на охоту и рыбалку в России: их оплачивала принимающая сторона.

Также она якобы оплачивала и услуги проституток для президента IBU.

«Особое» отношение Андерса Бессеберга к России в докладе иллюстрируется его скептической реакцией на разоблачения Ричарда Макларена и поведением в сентябре 2016 года на конгрессе, который так заинтересовал правоохранительные органы. На нем он проигнорировал уже существовавшую рекомендацию Международного олимпийского комитета не отдавать России право принимать международные турниры и все-таки «продавил» предоставление Тюмени чемпионата мира 2021 года. А чуть позже не менее агрессивно Андерс Бессеберг отстаивал возможность того же города провести финальный этап Кубка мира 2018 года. Он даже пригрозил членам исполкома в том случае, если они отнимут этап у Тюмени, материальной ответственностью в связи с потенциальными убытками организаторов и «расставанием с собственными домами».

Похожие претензии в докладе предъявляются Николь Реш.

Авторы предполагают, что она, как и ее шеф, тормозила антидопинговую деятельность в IBU, а на Олимпиаде в Сочи, допустим, не отреагировала на «аномальные» показатели анализов крови и мочи биатлониста Евгения Устюгова, участника «золотого» российского квартета.

В прошлом году господина Устюгова дисквалифицировали на основании изучения как раз биологического паспорта уже после завершения спортсменом карьеры, в настоящее время его апелляция находится на рассмотрении, а единственного биатлонного золота Сочи сборная России фактически лишилась.

Андерс Бессеберг и Николь Реш не признают вину в совершении действий коррупционного характера. А адвокат господина Бессеберга Норберт Весс заявил норвежской вещательной корпорации NRK, что его клиент «никогда не просил и не принимал денег, подарков или других льгот ни от российских чиновников, ни от кого-либо еще». Господин Весс подчеркнул, что экс-президент IBU имеет репутацию «бескомпромиссного противника допинга, который всегда делал все возможное, чтобы преследовать подозреваемых в его употреблении, независимо от их национальности».

Между тем Олле Далин, комментируя содержание доклада, сказал, что нынешние руководители IBU «шокированы» нарушениями, описанными в отчете, а свидетельства комиссии Джонатана Тейлора «внушают уверенность, что за проступки придется ответить». Глава WADA Витольд Банька также высоко оценил факт выхода доклада, который передан на рассмотрение в Biathlon Integrity Unit (BIU), орган, противостоящий негативным явлениям в биатлоне и назначающий дисциплинарные санкции для фигурантов подобных дел. Господин Банька заверил, что его организация «по-прежнему готова оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого процесса».

Алексей Доспехов