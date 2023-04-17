Петербургское «Яблоко» повторно подало заявку на проведение митинга против электронных повесток

Петербургское отделение партии «Яблоко» подало новую заявку на проведение в Мурино митинга против введения в России электронных повесток, сообщила пресс-служба городского офиса организации. Первую заявку, отправленную в электронном виде, власти отклонили по причине необходимости подачи бумажных копий документов.

«Петербургское «Яблоко» подало новую заявку на проведение митинга против электронных повесток после абсурдного отказа… в требуемом чиновниками "бумажном" виде и с подписями, - на субботу, 29 апреля. Если митинг согласуют, он пройдет на бульваре Менделеева»,— говорится в сообщении.

Заявку подали заместитель председателя «Яблока» Борис Вишневский, член бюро партии и зампред регионального отделения Анатолий Голов и член бюро регионального отделения Дмитрий Анисимов.

Государственная дума РФ приняла проект «об электронных» повестках во вторник, 11 апреля. Уже на следующий день его утвердил Совфед и подписал президент Владимир Путин. Цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете на «Госуслугах» и реестре повесток, независимо от того, заметил ли ее адресат.

Подробнее — в материале «Не думай о повестках свысока».

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