Петербургскому «Яблоку» не согласовали первый в РФ митинг против электронных повесток в Мурино

Местные власти города Мурино Всеволожского района Ленинградской области отказались согласовать проведение первого в России митинга против нового закона о рассылке повесток электронным способом. Заявку подали зампред «Яблока» Борис Вишневский, зампред регионального отделения партии Анатолий Голов и член бюро отделения Дмитрий Анисимов.

По данным 47news, «Яблоко» получило официальный отказ по причине, что депутаты направили электронную версию заявки, а не в бумажном виде. В партии планируют в ближайшее время направить новое согласование в необходимой форме.

Проводить митинг в Мурино было решено, поскольку в Санкт-Петербурге до сих пор действуют коронавирусные ограничения на проведения пикетов на всей территории города. В конце марта их продлили до 31 мая.