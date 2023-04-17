Минздрав предложил обязать подтверждать родство с выношенным суррогатной матерью ребенком

Министерство здравоохранения России предлагает сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать.

Согласно разработанному ведомством проекту постановления правительства России, процедуру планируется делать не позднее чем через месяц после рождения ребенка с помощью молекулярно-генетического исследования.

«Утвердить прилагаемый порядок установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери»,— сказано в документе. В пояснительной записке говорится, что процедура установления генетического родства после принятия постановления станет обязательным этапом программы суррогатного материнства.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запретили услуги суррогатных матерей для иностранцев. Из документа также следует, что услуги суррогатных матерей недоступны для людей, не состоящих в браке между собой, и одиноким мужчинам.

Александр Кислов