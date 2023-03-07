В суд Екатеринбурга направили дело матери, которая пыталась продать сына за 300 тыс. рублей

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направили уголовное дело 36-летней Наргизы Айтматовой, обвиняемой в попытке продать семилетнего сына (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловкой области. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля 2022 года женщина решила продать сына в другую семью из-за финансовых трудностей. «Объявление о продаже», которое Наргиза Айтматова разместила в соцсети, обнаружили сотрудники волонтерского движения «Альтернатива» (борется с рабством), которые обратились в полицию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что «потенциальная покупательница» договорилась купить ребенка за 300 тыс. руб. Часть суммы она должна была передать обвиняемой в одном из ТЦ Екатеринбурга. 9 августа во время передачи денег Наргизу Айтматову задержали силовики.

«В семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в соцсетях», – отметил полковник Горелых.

Он добавил, что в отношении обвиняемой ранее было возбуждено административное дело за незаконную торговлю этиловым спиртом.

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