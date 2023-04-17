В Белгородской области приграничный хутор подвергся атаке украинского беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке вооруженных сил Украины на приграничные территории региона. По его словам, с беспилотника был обстрелян хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

«Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 17 апреля, в результате обстрела Шебекинского городского округа на местной ферме загорелось сенохранилище. Пострадавших не было. Ночью на двух гражданских объектах произошли пожары, люди в них не пострадали.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Из-за сохраняющейся угрозы власти отменили проведение военного парада на 9 Мая.

Сергей Толмачев, Воронеж