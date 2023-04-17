Путин наградил ремонтников за восстановление Крымского моста

Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетными грамотами, а также объявить благодарность рабочим, которые участвовали в восстановлении Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Всего глава государства отметил 19 человек. Грамоты и президентскую благодарность получили сотрудники предприятий из Воронежской, Тюменской, Тверской, Ростовской и Московской областей. Среди отмеченных: начальники участка, прорабы, монтажники, сварщики и разнорабочие.

В результате взрыва грузовика на Крымскому мосту произошло обрушение двух пролетов. Также была повреждена железнодорожная часть моста — на ней сгорели семь цистерн с топливом. Погибли четыре человека. Автомобильное движение по мосту открыли 23 февраля 2023 года. Железнодорожную часть моста планируют запустить к началу лета.