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Коммерсантъ FM
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Средняя цена Urals за месяц составила $51,15 за баррель

Средняя цена нефти Urals за период с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. Цена Urals в тех же числах февраля--марта была $50,8 за баррель.

Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая вырастет на $0,4 и составит $14,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет на $0,1 и составит $4,3 за тонну. Пошлина на экспорт бензина составит $4,3. Пошлины на чистые фракции СУГ и СПБТ останутся нулевыми.

Цена Urals преодолела отметку 5 тыс. руб. за баррель в апреле 2023 впервые за восемь месяцев. По данным «Ъ», при сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на 500 млрд руб., до 1 трлн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бюджет наполняется нефтью».

Григорий Лейба

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