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Коммерсантъ FM
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FT: китайские компании ускоряют перевод производства за границу

Вслед за иностранными компаниями, работавшими в Китае, а теперь переводящими часть производственных мощностей в другие страны, этот процесс затронул и собственно китайские компании. Об этом сообщает Financial Times, поговорившая с главой одной из крупнейших компаний по производству оборудования для нагрева воды — Guandong Vanward New Electric. По словам председателя совета директоров компании Лу Юкона, компании пришлось это сделать под давлением американских клиентов. «(Американские компании.— FT) особо оговаривают, что условием продолжения нашего сотрудничества с ними является строительство заводов за пределами Китая, в таких странах, как Вьетнам и Таиланд»,— говорит господин Лу. По его словам, это стало особенно заметно в последние два или три года. Более того, такую политику «деглобализации» и «протекционизма» заняли и европейские государства. Еще одним стимулом перевода производства, по словам господина Лу, являются высокие тарифы на произведенные в Китае товары. По словам руководителя компании, ей пришлось перевести часть производства в Египет и Таиланд.

Vanward не единственная и не первая китайская компания, вынужденная переводить производство в другие страны. В прошлом году китайский ритейлер Mango сообщил о намерении диверсифицировать свои цепочки поставок за пределами Китая. О намерении развивать производство в других странах Юго-Восточной Азии говорили производитель шин Jiangsu General Science Technology и текстильная компания Luthai Textile. Более того, китайские компании предпринимают особые усилия для того, чтобы рассказать своим иностранным потребителям о том, что у них уже есть заводы за пределами КНР. Так, на популярной выставке потребительской электроники в Гонконге, которая прошла на минувшей неделе, многие стенды китайских компаний были украшены флагами тех стран, в которых эти компании имеют свои заводы.

Там же на выставке, сообщает FT, было отмечено и очевидное желание европейских клиентов сократить сотрудничество с китайскими компаниями из-за связей КНР и России. Об этом корреспонденту газеты сообщил пожелавший сохранить анонимность представитель одного из крупных производителей аккумуляторов. По его словам, количество заказов сократилось. «Покупателей должно было быть больше»,— заметил он.

Еще один эксперт — глава гонконгской компании по поиску поставщиков для иностранных компаний — отметил желание западных компаний «агрессивно» переводить часть своих цепочек поставок за пределы Китая. И поведение представителей китайских компаний меняется в этой связи. «Раньше я часто сталкивался с довольно резким поведением. Теперь (владельцы производств.— FT) предельно дружелюбны, может быть, даже чрезмерно. Атмосфера изменилась. Мяч на нашей стороне. И они понимают эту (смену.— “Ъ”) климата»,— заметил он.

Андрей Келекеев

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