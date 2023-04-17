Министр обороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

Глава Минобороны Украина Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции. Накануне министр сказал, что число погибших украинских солдат в ходе конфликта с Россией меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции. Его жертвами стали более 50 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения»,— написал господин Резников в Twitter.

Официально власти Украины не раскрывают точное число погибших военных. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля по ноябрь 2022 года ВСУ потеряли убитыми около 13 тыс. военных. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. человек, но позднее в ЕК уточнили, что она говорила об общем числе погибших и раненых.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер