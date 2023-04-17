Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что запретил въезд в страну 10 гражданам России, связанным с уголовным преследованием политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Сегодня судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Кара-Мурза признан виновным по статьям о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Судья Сергей Подопригоров включен США в «список Магнитского», в составлении которого участвовал Кара-Мурза.

Эдгар Ринкевич назвал приговор российскому оппозиционному политику несправедливым и суровым. «Я принял решение запретить въезд в страну 10 россиянам, причастных к этому фиктивному делу. Я призываю ЕС ввести санкции»,— написал господин Ринкевич в Twitter. Кому именно был запрещен въезд, латвийский министр не уточнил.

Чем известен Владимир Кара-Мурза

Читать далее

Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, на приговоре Владимиру Кара-Мурзе присутствовали дипломаты 40 стран, в том числе Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Подробнее о деле Владимира Кара-Мурзы читайте в публикации «Ъ» «Защита от Нобеля».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...