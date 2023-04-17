Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что запретил въезд в страну 10 гражданам России, связанным с уголовным преследованием политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Сегодня судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Кара-Мурза признан виновным по статьям о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Судья Сергей Подопригоров включен США в «список Магнитского», в составлении которого участвовал Кара-Мурза.

Эдгар Ринкевич назвал приговор российскому оппозиционному политику несправедливым и суровым. «Я принял решение запретить въезд в страну 10 россиянам, причастных к этому фиктивному делу. Я призываю ЕС ввести санкции»,— написал господин Ринкевич в Twitter. Кому именно был запрещен въезд, латвийский министр не уточнил.

Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, на приговоре Владимиру Кара-Мурзе присутствовали дипломаты 40 стран, в том числе Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Подробнее о деле Владимира Кара-Мурзы читайте в публикации «Ъ» «Защита от Нобеля».

Александр Кислов