Москалькова сообщила об отмене 245 случаев ошибочной мобилизации при ее содействии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества заявила, что в 2022 году в результате ее работы или при ее содействии были пересмотрены решения о мобилизации 245 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы, пересмотрены решения по призыву в рамках частичной мобилизации. Это люди, у которых было четверо детей, которые имели заболевания и другие основания для освобождения от частичной мобилизации»,— сообщила госпожа Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).

Утром 17 апреля «Ведомости» сообщили, что свыше 23% (почти 18,6 тыс.) от всех обращений к омбудсмену в 2022 году были связаны с военной операцией на Украине. 4277 обращений касались помощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины, 10 817 — защите прав военных из зоны боевых действий, 3493 — мобилизованных.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба