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Коммерсантъ FM
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Москальковой в 2022 году поступило 18,6 тыс. обращений, связанных с военной операцией

Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой в 2022 году поступило 79 420 обращений. Больше 23% из них связаны с военной операцией на Украине (почти 18,6 тыс.), сообщили «Ведомости» со ссылкой на доклад, который омбудсмен планирует представить 17 мая перед депутатами Госдумы. В документе отмечается, что за год удалось освободить и возвратить в РФ 168 гражданских (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), а также 577 российских военных из плена.

4277 обращений касаются «помощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины», 10 817 — защиты прав военных из зоны боевых действий, 3493 — мобилизованных. Защита прав человека стала одной из глав в докладе. Она касается эвакуированных из зоны боевых действий, военных и их семей, правозащитной деятельности в рамках частичной мобилизации, прав россиян за рубежом.

Аппарат омбудсмена, как говорится в докладе, оказал содействие 6533 эвакуированным в решении правовых и социально-бытовых вопросов. Возбуждено 32 уголовных дела «по факту жесткого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине». Пересмотрены решения по призыву в рамках частичной мобилизации 134 граждан. Среди них — студенты, пенсионеры, ухаживающие за больными родственниками.

Уполномоченный сформировала 46 предложений и рекомендаций. В частности, предлагается установить дополнительные выплаты к денежному довольствию военным, находящимся в плену или пропавшим без вести. Среди других рекомендаций, например, создание межведомственной рабочей группы по разработке механизма голосования граждан в СИЗО.

Как сообщал ранее «Ъ», Россия готовится к докладу в ООН о «прогрессе в защите прав человека». Минюст должен сформировать рабочую группу по поручению президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из первых юст».

Леонид Уварчев

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