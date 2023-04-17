«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину

«Газпром» сегодня, 17 апреля, увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн куб. м. в сутки. Топливо поставляется в европейские страны через газоизмерительную станцию «Суджа».

В пресс-службе «Газпрома» сообщили РБК, что объем прокачки газа в 40,8 млн куб. м. в сутки подтвержден украинской стороной. По состоянию на 16 апреля суточный объем транзита газа в ЕС через Украину составлял 38,5 млн куб. м.

В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м каждый день. В начале апреля текущего года «Газпром» восстановил прокачку газа до уровня прошлого года на фоне роста цен на газ в Европе. К 10 апреля прокачка снова снизилась — до 37,4 млн куб. м, 12 апреля ее восстановили до 40 млн куб. м.

Александр Кислов