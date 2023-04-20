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Коммерсантъ FM
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Важно знать

На что советуют обратить внимание страховщики при заключении договора страхования от критических заболеваний.

  • условия приема на страхование — содержание анкеты или декларации о состоянии здоровья;
  • какие заболевания включены в программу;
  • в каких странах оказываются услуги;
  • где действует страхование (это важно для тех, кто основное время проживает вне РФ);
  • какие способы лечения входят в страховое покрытие;
  • есть ли в страховом покрытии оплата проезда и проживания на лечении;
  • какова страховая сумма (и достаточна ли она);
  • какие сублимиты (ограничения) внутри страховой суммы есть в программе (в договоре) страхования;
  • какая временная франшиза (период ожидания или период исключения) есть в договоре — время от заключения договора до вступления страхования в силу;
  • как пролонгируется договор (если пролонгируется) при наступлении страхового случая (есть ли условия, зафиксированные в договоре).

Если сложно разобраться в этих вопросах самостоятельно или что-то осталось непонятным, необходимо обо всем, не стесняясь, подробно спрашивать представителя страховщика и заключать договор, только получив ответы.

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