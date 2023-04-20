Важно знать

На что советуют обратить внимание страховщики при заключении договора страхования от критических заболеваний.
- условия приема на страхование — содержание анкеты или декларации о состоянии здоровья;
- какие заболевания включены в программу;
- в каких странах оказываются услуги;
- где действует страхование (это важно для тех, кто основное время проживает вне РФ);
- какие способы лечения входят в страховое покрытие;
- есть ли в страховом покрытии оплата проезда и проживания на лечении;
- какова страховая сумма (и достаточна ли она);
- какие сублимиты (ограничения) внутри страховой суммы есть в программе (в договоре) страхования;
- какая временная франшиза (период ожидания или период исключения) есть в договоре — время от заключения договора до вступления страхования в силу;
- как пролонгируется договор (если пролонгируется) при наступлении страхового случая (есть ли условия, зафиксированные в договоре).
Если сложно разобраться в этих вопросах самостоятельно или что-то осталось непонятным, необходимо обо всем, не стесняясь, подробно спрашивать представителя страховщика и заключать договор, только получив ответы.