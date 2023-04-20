Важно знать

На что советуют обратить внимание страховщики при заключении договора страхования от критических заболеваний.

условия приема на страхование — содержание анкеты или декларации о состоянии здоровья;

какие заболевания включены в программу;

в каких странах оказываются услуги;

где действует страхование (это важно для тех, кто основное время проживает вне РФ);

какие способы лечения входят в страховое покрытие;

есть ли в страховом покрытии оплата проезда и проживания на лечении;

какова страховая сумма (и достаточна ли она);

какие сублимиты (ограничения) внутри страховой суммы есть в программе (в договоре) страхования;

какая временная франшиза (период ожидания или период исключения) есть в договоре — время от заключения договора до вступления страхования в силу;

как пролонгируется договор (если пролонгируется) при наступлении страхового случая (есть ли условия, зафиксированные в договоре).

Если сложно разобраться в этих вопросах самостоятельно или что-то осталось непонятным, необходимо обо всем, не стесняясь, подробно спрашивать представителя страховщика и заключать договор, только получив ответы.