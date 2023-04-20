Некоторые программы страхования от критичеcких заболеваний

Страховая компания Программа/продукт (критические заболевания) Какие заболевания/операции Что входит в полис Стоимость полиса/размер и периодичность взносов Страховая сумма, условия выплат «Ингосстрах» «ОнкоМед. Лечение в РФ» Злокачественные новообразования Лечение по поводу злокачественного новообразования 9720 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 5 млн руб., 18 660 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 9 млн руб. 5 млн или 9 млн руб. «ОнкоМед Плюс» (лечение в РФ и вне РФ) Злокачественные новообразования Тарификация в зависимости от возраста:5420 руб. для возраста 30 лет, 10 690 руб. для возраста 40 лет €500 тыс. в год, €1 млн на весь срок страхования при непрерывных пролонгациях. Условие выплаты — организация и оплата предусмотренных программой услуг «ОнкоМед Плюс Расширенная» Злокачественные новообразования, заболевания, при которых назначается аортокоронарное шунтирование, и т. п. Лечение по поводу злокачественного новообразования (в том числе трансплантация костного мозга),выплата €1,5 тыс. в случае новообразования in situ 6740 руб. для возраста 30 лет, 12 690 руб. для возраста 40 лет «Росгосстрах» «Здоровье дороже» Онкологические заболевания Качественное лечение в ведущих российских клиниках,постоянное сопровождение медиками 6 месяцев — 6700 руб., 12 месяцев — 11 100 руб. Единовременная выплата: 200 000 руб. Организация лечения на сумму 8 000 000 руб. «Сбер» «Защита от серьезных болезней» Онкология, кардиохирургия,нейрохирургия,трансплантация костного мозга Программа дает возможность уточнить или опровергнуть диагноз В РФ онкология, трансплантация костного мозга — 2200–12 500 руб. в зависимости от возраста В РФ онкология — 6 млн руб. ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Международный медицинский стандарт Критические заболевания (онкология, кардио-, нейрохирургические вмешательства, трансплантация органов), второе мнение Медицинские расходы, оплата проезда и проживания в РФ и за рубежом Средняя стоимость: 12 500 руб. в год До 300 млн руб. (пожизненный лимит)