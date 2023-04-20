Некоторые программы страхования от критичеcких заболеваний

|«Ингосстрах»
|«ОнкоМед. Лечение в РФ»
|Злокачественные новообразования
|Лечение по поводу злокачественного новообразования
|9720 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 5 млн руб., 18 660 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 9 млн руб.
|5 млн или 9 млн руб.
|«ОнкоМед Плюс» (лечение в РФ и вне РФ)
|Злокачественные новообразования
|Тарификация в зависимости от возраста:5420 руб. для возраста 30 лет, 10 690 руб. для возраста 40 лет
|€500 тыс. в год, €1 млн на весь срок страхования при непрерывных пролонгациях. Условие выплаты — организация и оплата предусмотренных программой услуг
|«ОнкоМед Плюс Расширенная»
|Злокачественные новообразования, заболевания, при которых назначается аортокоронарное шунтирование, и т. п.
|Лечение по поводу злокачественного новообразования (в том числе трансплантация костного мозга),выплата €1,5 тыс. в случае новообразования in situ
|6740 руб. для возраста 30 лет, 12 690 руб. для возраста 40 лет
|«Росгосстрах»
|«Здоровье дороже»
|Онкологические заболевания
|Качественное лечение в ведущих российских клиниках,постоянное сопровождение медиками
|6 месяцев — 6700 руб., 12 месяцев — 11 100 руб.
|Единовременная выплата: 200 000 руб. Организация лечения на сумму 8 000 000 руб.
|«Сбер»
|«Защита от серьезных болезней»
|Онкология, кардиохирургия,нейрохирургия,трансплантация костного мозга
|Программа дает возможность уточнить или опровергнуть диагноз
|В РФ онкология, трансплантация костного мозга — 2200–12 500 руб. в зависимости от возраста
|В РФ онкология — 6 млн руб.
|ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE)
|Международный медицинский стандарт
|Критические заболевания (онкология, кардио-, нейрохирургические вмешательства, трансплантация органов), второе мнение
|Медицинские расходы, оплата проезда и проживания в РФ и за рубежом
|Средняя стоимость: 12 500 руб. в год
|До 300 млн руб. (пожизненный лимит)