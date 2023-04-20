Десять пакетов

В апреле США в очередной раз продлили на год антироссийские санкции, пополнив санкционный список вице-премьером Маратом Хуснуллиным, холдингом «Металлоинвест», компанией «МегаФон» и еще целым рядом компаний и персон. Санкционная война против России стартовала в 2012 году с принятия в США «закона Магнитского». С тех пор под ограничения Запада попали десятки тысяч людей и компаний. В Евросоюзе признают, что меры давления на Россию иссякли, пообещав в 11-м санкционном пакете этой весной обеспечить надежность выполнения прежних десяти. «Деньги» решили напомнить содержание тех самых прошлогодних десяти пакетов.

Первый пакет

22 февраля 2022 года

США после признания Россией независимости ЛНР и ДНР ввели запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке, санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка, оператора газопровода «Северный поток-2». Германия приостановила сертификацию магистрального газопровода «Северный поток-2». Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы (глава евродипломатии объявил о «лишении депутатов шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе». Также было введено более 160 секторальных ограничений, в том числе против банка «Россия», Промсвязьбанка и ВТБ

Второй пакет

24 февраля 2022 года

В день начала СВО России на Украине США ввели санкции против Газпромбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие» и Альфа-банка. Президент США заявил, что ограничит возможности России вести операции в твердой валюте. Евросоюз внес в санкционный список 99 человек и 76 компаний и организаций, в частности концерн «Алмаз-Антей», КамАЗ, госкорпорацию «Ростех», Объединенную судостроительную корпорацию, РЖД, «Севмаш» и «Совкомфлот». Введен запрет на продажу России самолетов. Было закрыто небо для полетов российской авиации над Европой. Санкции коснулись Минобороны, Службы внешней разведки России, администрации президента РФ

Третий пакет

26 февраля 2022 года

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении нового пакета санкций совместно с США, Канадой и Великобританией. Объявлено о замораживании резервов ЦБ России, находящихся в банках стран G7 (на сумму $300 млрд), об отмене программы «золотых паспортов» для инвесторов из России, отключении от системы SWIFT банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, Промсвязьбанка. Кроме того, были расширены черные списки, кроме прочих в них вошли Игорь Сечин, Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алишер Усманов, депутаты Госдумы и деятели культуры

Четвертый пакет

15 марта 2022 года

В пакет ЕС вошли 675 секторальных санкций, 102 юридических и 15 физических лиц, включая Романа Абрамовича, Германа Хана и Константина Эрнста. Введен запрет на импорт российской сталелитейной продукции и на экспорт в РФ предметов роскоши дороже €300. Запрещены сделки с госпредприятиями, связанными с оборонно-промышленным комплексом, финансовая оценка России и российских компаний европейскими рейтинговыми агентствами. США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора и приостановили действие режима наибольшего благоприятствования в торговле для России

Пятый пакет

5 апреля 2022 года

Обозначен как реакция на «ситуацию в Буче». ЕС ввел ограничения в отношении 219 физических и 18 юридических лиц, а также 789 секторальных мер. В частности, запрещен въезд в Европу грузовиков из России и заход российских судов в порты, запрещен импорт угля, калийных удобрений, цемента, икры и водки. В Россию запретили поставлять оборудование для производства сжиженного газа. США официально приостановили обмен налоговой информацией с Россией, ввели полный запрет на новые инвестиции в Россию. Объявлено о замораживании активов и введении санкций против Альфа-банка и Сбербанка России

Шестой пакет

3 июня 2022 года

Черные списки ЕС расширились на 65 человек и 123 организации и компании, в том числе на основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Под санкции подпал Национальный расчетный депозитарий, отключены от SWIFT Сбербанк и Россельхозбанк. Ключевой мерой стал отложенный запрет на импорт российской нефти морским путем (поставки трубопроводной нефти не запрещались). США запретили своим гражданам покупку любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским фирмам, в том числе покупку на вторичном рынке. Позднее, 28 июня, ввели запрет на импорт российского золота

Седьмой пакет

21 июля 2022 года

Седьмой пакет расширил черный список ЕС еще на 54 фамилии, включая членов правительства, глав регионов и актеров. Был наложен запрет на покупку и перевозку российского золота, химикатов и продукции машиностроения. Санкции в отношении продовольствия из России предлагалось смягчить в рамках черноморской зерновой сделки. Был уточнен порядок применения ранее утвержденных санкций, чтобы снять вопросы, связанные с транзитом грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. Позднее США ввели ограничения на продажу в Россию высокопроизводительных моделей чипов

Восьмой пакет

6 октября 2022 года

Новые санкции обосновали включением в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей после референдумов в упомянутых регионах. США объявили о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Вместе с Европейским союзом в новом пакете с 5 декабря был установлен потолок цен на покупку российской нефти — в $60 за баррель. Кроме того, россиянам запретили владеть в ЕС криптокошельками, а за обход санкций была введена ответственность. Еще ЕС ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц и в общей сложности еще 224 секторальных ограничения

Девятый пакет

16 декабря 2022 года

В пакет ЕС вошли 133 секторальные санкции, а черные списки увеличились на 49 юридических и 141 физическое лицо. Еврокомиссия одобрила национализацию в Германии бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania. Евросоюз принял решение в 2023 году ввести потолок цен на газ. Включил Россию в серый список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. США увеличили пошлины на импорт более чем на 100 российских металлов, полезных ископаемых и продуктов химпрома. Запретили поставлять в Россию предметы роскоши

Десятый пакет

25 февраля 2023 года

Санкционный список Евросоюза пополнили 83 физических и 33 юридических лица из России. В него включены, в частности, Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф», Фонд национального благосостояния, «Общероссийский народный фронт», «Атомфлот» и МИА «Россия сегодня». ЕС запретил экспорт в Россию товаров, которые «можно легко перенаправить на поддержку военных действий», включая бинокли и компасы. Запрещен импорт российских битума и синтетического каучука. Запрещены не только поставки, но и транзит по российской территории товаров двойного назначения. США продлили существующие санкции против России