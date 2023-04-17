Сенатор Кутепов предложил отнести участников военной операции к социально уязвимой категории

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия») разработал законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине социально уязвимой категорией. Это необходимо для возможности их трудоустройства в сфере социального предпринимательства. Документ направлен премьеру Михаилу Мишустину для заключения.

«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства --достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит ТАСС.

Условием для признания субъекта малого или среднего бизнеса социальным предпринимателем является трудоустройства ряда категорий граждан. Среди них инвалиды, лица с ограниченными возможностями, многодетные, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, выпускники детских домов и другие. Законопроектом предполагается расширение этого перечня на участников военной операции.

Участники спецоперации в числе прочего получают ежемесячное обеспечение от 195 тыс. руб., каникулы на потребительские займы и кредиты, ряд бессрочных льгот, включая государственное страхование жизни и здоровья. Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее выступила за проведение «ревизии» законов по льготам участникам специальной военной операции и их семьям.

Леонид Уварчев