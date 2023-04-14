Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в стране необходимо провести «ревизию» законов по льготам участникам специальной военной операции и их семьям. По ее словам, это необходимо для защиты прав человека в сегодняшних «жестких реалиях».

«Многие из них (законов.— ''Ъ'') принимались быстро, как того требовала ситуация. И закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить»,— говорится в Telegram-канале Татьяны Москальковой по итогу встречи с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой.

Согласно российскому законодательству, участники спецоперации в числе прочего получают ежемесячное обеспечение от 195 тыс. руб., каникулы на потребительские займы и кредиты, ряд бессрочных льгот, включая государственное страхование жизни и здоровья.

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Лусине Баласян