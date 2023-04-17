Экспорт агропромышленной продукции из Белоруссии в РФ вырос на 18% в первом квартале

Белоруссия увеличила поставки продукции агропромышленного комплекса в Россию на 18% в первом квартале 2023 года, сообщил белорусский вице-премьер Леонид Заяц. По его словам, Минск «получил на $134 млн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году».

Экспорт агропромышленной продукции в Китай вырос на 18,5%. «Каждый день мы отправляем на экспорт продукцию в сумме на $21 млн»,— сказал господин Заяц телеканалу «Беларусь 1».

В первом квартале рост ВВП в аграрном секторе составил 3%. В молочной отрасли показатель увеличился на 4,2%, в производстве мяса скота и птицы — на 3,8%.

В 2022 году Белоруссия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию на 24,5%, сообщал в марте замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Вадим Шагойко. Объем экспорта составил $6 млрд.

На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43 млрд. Российские поставки сократились, белорусские — в силу переориентации экспорта этой страны заметно выросли.

Подробнее о товарообороте двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Леонид Уварчев